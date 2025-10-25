“I colori dell’autunno a monte Petroso”: escursione naturalistica a Monreale promossa da BCsicilia

“I colori dell’autunno a monte Petroso” è questo il titolo dell’escursione naturalistica promossa dalla Sede di Monreale di BCsicilia che si terrà domenica 26 ottobre 2025. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9.00 di fronte al bar Di Chiara a San Martino delle Scale, mentre il rientro è programmato intorno alle 15.00. Pranzo al sacco. L’evento è a numero chiuso, per prenotazione chiamare al 329 844 4560 (Andrea Arcangelo). Sono obbligatori abbigliamento e attrezzatura adeguata ad un’escursione in montagna.