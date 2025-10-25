Termini Imerese, nave battente bandiera di Barbados fermata al porto dalla Guardia costiera

Batteva bandiera di Barbados, uno Stato insulare, facente parte delle Piccole Antille nell’America centrale la nave fermata al porto di Termini Imerese dalla Guardia costiera. La ragione sarebbe la mancanza di misure di sicurezza a bordo. Nel corso dell’attività ispettiva, gli ispettori specializzati della guardia costiera hanno rilevato 13 non conformità, alcune delle quali talmente gravi al punto da far ritenere la partenza della nave un pericolo per l’equipaggio, per le altre navi e per l’ambiente marino, motivo per cui il team ha disposto il fermo della nave in porto. Tra le principali ragioni del fermo l’insufficiente preparazione dell’equipaggio a fronteggiare le situazioni d’emergenza a bordo, la mancanza di alcune dotazioni essenziali, tra cui una zattera di salvataggio e il mancato funzionamento di equipaggiamenti finalizzati alla prevenzione degli inquinamenti marini. La nave rimarrà ferma nel porto di Termini Imerese fino a quando non saranno rettificate, a cura dell’armatore, tutte le irregolarità riscontrate e la guardia costiera, non avrà eseguito una nuova ispezione con esito soddisfacente.

