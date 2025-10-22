La decana della traduzione in cinese Chen Ying il 23 ottobre all’Università di Palermo

Chen Ying il 23 ottobre 2025 all’Università di Palermo. La decana della traduzione in cinese della letteratura italiana parlerà agli studenti dell’Ateneo. La studiosa ha tradotto vari autori e pubblicato ad oggi di 57 volumi. La lezione aperta e la cerimonia di consegna di volumi in edizione cinese di autori italiani contemporanei si terrà dalle ore 12.00 alle 15.00 presso l’Aula Magna della Sede Centrale Lettere dell’Università degli Studi in Viale delle Scienze, edificio 12 a Palermo. Interverranno: Chen Ying, traduttrice, Prof.ssa ordinaria, Università SISU di Chongqing, Concetta Giliberto, Direttrice Dipartimento di Scienze umanistiche (SUM), Massimo Denaro, Responsabile U.O Biblioteca Interdipartimentale SUM, Vincenzo Pinello, Prof. associato di Linguistica italiana, Renata Vinci, Prof.ssa associata di Lingua e letteratura cinese.

Nella foto, Chen Ying a Palermo nel 2023 con Viviana Nicodemo e Milo De Angelis per la presentazione dell’edizione cinese dell’opera del poeta italiano.