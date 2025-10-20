Nella notte incidente sull’A19 tra Termini Imerese e Trabia: 5 feriti e 10 persone soccorse

Un incidente è accaduto in piena notte tra Termini Imerese e Trabia in direzione Palermo e ha coinvolto tre auto. 5 i feriti trasportati in ospedale, tra loro anche una coppia che tornava dalla festa di matrimonio del proprio figlio. Dieci le persone a bordo di una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc.

Sono intervenute tre ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona e assistere i feriti. La circolazione in autostrada ha subito forti rallentamenti per la durata delle operazioni di soccorso, ma è stata comunque già ripristinato.