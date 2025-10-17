Termini Imerese. Festa di San Daniele: la Questura proibisce l’esibizione di Very e Sasy

Organizzato dall’Associazione di Volontariato Monte Eurako, con il patrocinio del Comune di Termini Imerese si terrà stasera, venerdì 17 ottobre, nella Piazza Bevuto a Termini Imerese, con inizio alle ore 21, la Festa di San Daniele. Il programma prevedeva la presenza di tre cantanti neomelodici: Valentina Tesauro, Antoine e Very e Sasy. Ma proprio a questi ultimi la Questura di Palermo ha proibito di esibirsi.

E’ stata la stessa tiktoker napoletana a comunicare nei social che per motivi a lei sconosciuti le è stato proibito di cantare: “Io non so il perché ogni volta che ho qualche festa in piazza me l’annullano. Eppure precedenti non ne ho, sono una buona vagliuna, non ho mai commesso nessun reato, e non giudico chi li ha fatti, non sia mai. Non lo so se il problema è perché creo troppo caos. Comunque non mancheranno occasioni per rivederci di nuovo”.

In realtà, ogni volta, i loro concerti sono preceduti da polemiche e conseguente annullamento dell’evento da parte di sindaci e organizzatori.

“Very e Sasy”, al secolo Veronica Acquaviva (nella foto) e suo marito Salvatore Borriello portano avanti da tempo un profilo tiktok condiviso di particolare successo e i cui contenuti sono stati spesso nel recente passato molto criticati per il loro linguaggio “poco colto” e i loro contenuti definiti “spazzatura”. Nella loro vicenda sono intervenuti anche parlamentari nazionali campani e note trasmissioni televisive. La ragione dell’interesse stava nel fatto che nonostante guadagnassero tanti soldi, e sui social esibissero una vita da ricchi, risultavano occupanti abusivi di una casa popolare a Secondigliano danneggiando in pratica chi aveva necessità di un alloggio popolare. C’è da aggiungere che i due tiktoker hanno recentemente liberato l’appartamento. Ma nonostante le aspre critiche i due influencer insieme a tutta la famiglia (hanno 5 figli) sono seguiti nelle varie piattaforme social da milioni di follower.