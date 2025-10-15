MASCI di Trabia nei luoghi del beato Padre Pino Puglisi

Gli adulti scout della Comunità MASCI di Trabia hanno effettuato, nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre, una attività presso l’Eremo della Valle della Speranza, già voluto da fratel Biagio Conte, in territorio di Godrano.

L’eremo nella sua semplicità francescana, ed incastonato fra maestosi alberi del bosco, si è prestato a momenti di forte spiritualità, con l’esposizione e l’adorazione del Santissimo, con canti, preghiere e letture di salmi.

Sabato pomeriggio escursioni nei territori boschivi della R.N.O. di Ficuzza, ed in particolare presso la splendida Valle Agnese, il “pulpito del re” ed a seguire in contrada “castagnera”.

La domenica mattina è stata l’occasione di incontro e di “testimonianze” con Padre Pino Vitrano, sacerdote e guida spirituale della Missione di Speranza e Carità.

In seguito, nel piccolo borgo di Godrano, il gruppo ha partecipato alla visita guidata della casa museo del beato Padre Pino Puglisi, ed ha partecipato anche alla Santa Messa.

La Comunità, prima del pranzo domenicale, si è raccolta ancora in riflessione e preghiera sul testo del Salmo 138, un salmo di lode e ringraziamento, tradizionalmente attribuito a Davide, che esprime fiducia nell’onniscenza e nella fedeltà di Dio. Non è mancata alla fine la verifica di quanto vissuto.

Il “Virgilio” di tutta l’esperienza vissuta è stato il coordinatore dei volontari dell’eremo, lo scultore Vincenzo Deguardi.