Assegnato alla direttrice del Museo Diocesano di Nicosia Lella Russo il Premio “Una di tante”

Si è tenuta, a cura della Pro Loco di Nicosia, la quarta edizione del Premio “Una di tante”, volto a promuovere e valorizzare figure femminili che, col loro operare, impreziosiscono la vita delle comunità di appartenenza.

La manifestazione di quest’anno, declinata sotto il tema dell’ἐλπίς, speranza, ha visto insignite donne dei comuni di Castel di Lucio, Enna, Gagliano Castelferrato, Gangi, Nicosia, Sperlinga e Tusa.

Per la Categoria “Arte e Cultura” il premio è stato attribuito a Lella Russo, direttrice del Museo Diocesano di Arte Sacra di Nicosia. Nella menzione di nomina a una donna “appassionata del suo lavoro che la rende modello di riferimento per le giovani generazioni”, la presidente della Pro Loco, Lia Murè, assegna il premio “per l’approccio globale proposto nella direzione del museo diocesano che ha saputo coniugare una moderna strategia imprenditoriale al rispetto etico e religioso dell’istituzione.”

Il sindaco Luigi Bonelli, nel consegnare il premio, manifesta, non solo a livello personale ma a nome della comunità nicosiana, sentimenti di stima e di apprezzamento per la preparazione, la capacità di appassionare l’uditorio e la determinazione di Lella nel promuovere la realtà del museo che, grazie alle iniziative proposte, contribuisce ad accrescere culturalmente il paese.

La direttrice intende il conferimento del premio non solo come un prestigioso riconoscimento personale, ma soprattutto come un encomio a tutto lo staff museale, una conferma che il lavoro nel preservare l’eredità culturale e cultuale del territorio e nel promuoverne la conoscenza è apprezzato. Un premio che sprona a fare ancora meglio, a corroborare l’entusiasmo, ad incentivare e innovare le iniziative per arricchire le vite dei visitatori.

Lella Russo, lauree in Filosofia e Scienze Religiose, insegna materie letterarie a Nicosia. Dal 2015, per nomina vescovile, è direttrice del Museo di Arte Sacra di Nicosia.