Mons. Alfonso Raimo Vescovo di Termini Imerese in visita alla città

Il Vescovo Titolare di Termini Imerese e ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno, mons. Alfonso Raimo, martedì 14 ottobre 2025 visiterà la città. L’iniziativa è promossa dalle parrocchie cittadine.

Un vescovo Titolare è un vescovo che, pur avendo ricevuto l’ordinazione episcopale, non ha l’incarico di guidare una diocesi specifica. Questi vescovi sono assegnati a sedi vescovili antiche o estinte che esistono solo come titolo, e possono essere nominati per svolgere altri compiti, come quello di vescovo ausiliare, nunzio apostolico o segretario della Santa Sede. Non hanno la giurisdizione su un territorio specifico come un vescovo diocesano, ma svolgono altre funzioni all’interno della Chiesa cattolica. Godono degli stessi privilegi e onori di un vescovo diocesano e partecipano ai concili con voto deliberativo. Il titolo deriva da sedi vescovili “titolari”, ovvero antiche diocesi che non esistono più come entità territoriali ma mantengono il loro nome come titolo onorifico per un vescovo.

Il suo arrivo è previsto alle ore 12 è sarà accolto nella Maggior Chiesa. Circa mezz’ora dopo si sposterà al Palazzo Comunale per incontrare l’amministrazione. mentre alle ore 13 è prevista la visita del Museo Civico “Baldassare Romano”. Subito dopo pranzo, alle ore 15,30, è invece in programma una passeggiata che permetterà al presule di conoscere la Chiesa di San Giacomo, antica Cattedrale di Termini Imerese, la Chiesa di Santa Caterina di Alessandria, il Museo della Maggior Chiesa, che si concluderà alle ore 17 con la Concelebrazione Eucaristica presieduta da mons. Raimo presso la Maggior Chiesa. Infine, in serata, il Vescovo Titolare della città imerese incontrerà l’Arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice presso il Palazzo Arcivescovile di Palermo.

Mons. Alfonso Raimo nato a Calabritto (AV), arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco Bisaccia, il 2 luglio del 1959. Del clero di Salerno – Campagna – Acerno è ordinato presbitero il 18 marzo 1990. Eletto alla Chiesa titolare di Termini Imerese e nominato ausiliare di Salerno – Campagna – Acerno il 30 aprile 2024 è stato ordinato vescovo il 1° giugno 2024.