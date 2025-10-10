Ciminna, Moto Touring Barrafranca in visita al Museo del “Gattopardo” guidati da BCsicilia

L’Associazione della Moto Touring Barrafranca con il loro Presidente Salvatore Ferrigno, nell’ambito del programma annuale alla scoperta del territorio, hanno organizzato una passeggiata turistica culturale a Ciminna, sulle tracce del capolavoro di Luchino Visconti “Il Gattopardo”, film tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con la visita alla mostra realizzata da BCsicilia e dal Centro Studi “La Donnafugata del Gattopardo”.

Il Presidente della sede locale di BCsicilia Giuseppe Cusmano, insieme ai ragazzi del progetto Borghi di Ciminna (Francesca Campanella e Piera Accomando), hanno presentato le bellezze artistiche e architettoniche della chiesa Madre Santa Maria Maddalena, ricordando che la stessa nel 1962 fu set del film Il Gattopardo.

Altra tappa, la visita della più grande mostra fotografica dedicata al film “Il Gattopardo”, che racconta i ciak, i personaggi e i fuori scena di uno dei più grandi capolavori del cinema internazionale, prodotto dalla storica “Titanus”, con attori di fama internazionale. A guidare la visita al gruppo è stato il Presidente Giuseppe Cusmano, che ha presentato l’eccezionale galleria di immagini realizzati durante la lavorazione, le “scene” tagliate, la partecipazione “corale” dei cittadini di Ciminna alla sua realizzazione e i cimeli provenienti dal film.

La visita ha suscitato grande curiosità ed interesse che si sono trasformate in tantissime domande e curiosità a cui Giuseppe Cusmano ha saputo fornire adeguate ed esaurienti risposte.