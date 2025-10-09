Gangi, pubblicati gli atti del Convegno Internazionale sul medievista Francesco Giunta

Edito recentemente il volume che ha raccolto gli atti del convegno internazionale dal titolo “Francesco Giunta cittadino di Gangi e storico del Medioevo nel centenario della sua nascita (1924–2024)”, tenutosi a Gangi, nella sede istituzionale di Palazzo Bongiorno, il 26 ottobre 2024.

Storico di rilievo europeo, Giunta fu docente presso l’Università di Palermo, fondatore dell’Istituto di Storia Medievale e tra i protagonisti del rinnovamento della storiografia e dell’archeologia medievale in Sicilia. Le sue pubblicazioni, oltre duecento, confermano un’attività scientifica intensa e rigorosa.

Il convegno, organizzato dal Comune di Gangi e dal Centro Studi Francescani e Medievali, con la collaborazione della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Officina di Studi Medievali, ha visto autorevoli studiosi italiani e internazionali ricordare e approfondire l’eredità scientifica e umana del celebre medievista, a cento anni dalla sua nascita. Le relazioni hanno contribuito ad analizzare, tra l’altro, il ruolo innovatore nello sviluppo dell’archeologia medievale in collaborazione con l’École Française de Rome, l’interesse per le fonti archivistiche e per la diplomatica e il legame profondo con il territorio di origine, dalla Gangi medievale agli scavi di Gangivecchio.

Il testo che ne raccoglie gli atti, curato da Ferdinando Maurici e Roberto Franco e pubblicato dal Centro di Studi Francescani e Medievali, restituisce un’immagine articolata e dinamica dell’opera di Francesco Giunta.

«Con questa pubblicazione intendiamo restituire alla comunità scientifica e al pubblico il valore di un dialogo critico e costruttivo, che ha saputo coniugare rigore accademico e memoria personale, in omaggio a un grande maestro degli studi medievali», affermano soddisfatti i curatori, sottolineando come il volume rappresenti un prezioso strumento per chi si occupa di storia e archeologia medievale e una concreta testimonianza dell’impegno delle istituzioni, volto alla valorizzazione del patrimonio storiografico siciliano e alla promozione della cooperazione scientifica in ambito europeo.

Maria Piera Franco