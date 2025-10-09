Trabia, viola divieto di avvicinamento all’ex compagna: arrestato 21enne termitano

I Carabinieri della Stazione di Trabia hanno eseguito una ordinanza di aggravamento di misura cautelare – arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di un ragazzo di 21 anni termitano che, nel mese di maggio, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

L’indagato che non si è mai rassegnato alla fine della relazione, nonostante la misura imposta, ha continuato in questi mesi a contattare la vittima, inviando messaggi e chiamandola telefonicamente anche in forma anonima.

La giovane donna si è rivolta ai militari di Trabia che, hanno avviato le indagini e raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo consentendo alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, di formulare una richiesta di aggravamento prontamente accolta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale termitano che, ha emesso una misura più afflittiva nei confronti dell’uomo che è stato così arrestato.