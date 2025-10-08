Giornale di Cefalù, corteo per la Pace a Gaza

Corteo per la Pace a Gaza. Cefalù risponde in massa all’appello di mamme, studenti, associazioni e sindacato. Intervista a Giuseppe Guarcello, della Cgil-Spi. Ambasciatrice della lingua e della cultura italiana in Germania per nove anni presso le Università di Halle e Lipsia: intervista a Maria Giuliana. 500 atleti alla mezza maratona “Perla del Tirreno”, un successo per l’organizzazione della famiglia Saia di Asd Murialdo: resiste il tempo record del 2023. Intervista a Renato Imbraguglio ed al traguardo le voci dei vincitori Andrea Soffientini ed Arianna Bini ed il coach running Lorenzo Lotti. 100 anni di presenza a Palermo delle Domenicane del Sacro Cuore di Gesù. Gli impegni della Congregazione fondata da Domenico di Guzman nel 1100: scuole, parrocchie, assistenza. Intervista segretaria regionale suor Rosa Maria La Rosa. “Presagi”, nelle opere la natura e ciò che l’uomo costruisce. Inaugurata allo Spazio Eventi Bastione la mostra personale di Gaetano Compagno. Interventi dell’autore e di Rosalba Gallà.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n. 1860 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 9 ottobre 2025