In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il Comune di Termini Imerese ha deciso di promuovere un’importante iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole cittadine. L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, con particolare attenzione ai rischi ambientali che interessano il nostro territorio. Lo scorso anno il Comune ha approvato un nuovo Piano di Protezione Civile, aggiornato e ampliato anche al rischio tsunami, strumento fondamentale per affrontare in maniera consapevole e organizzata le possibili emergenze.

Portare questo piano tra i banchi di scuola rappresenta un’occasione preziosa per spiegare ai ragazzi l’importanza della Protezione Civile, dei comportamenti corretti in caso di eventi naturali e della conoscenza del territorio in cui vivono.

L’iniziativa, prevista il prossimo giovedì 9 ottobre, si svolgerà con il contributo della comandante della Polizia municipale Michela Cupini e del geologo Francesco Dionisi che accompagneranno gli studenti in un percorso educativo volto a sviluppare maggiore consapevolezza sui rischi ambientali e sulla necessità di adottare una cultura condivisa della prevenzione.

“Parlare con i ragazzi significa investire sul futuro – dichiara la Sindaca Maria Terranova – perché la protezione civile non è solo un piano o un insieme di procedure, ma soprattutto una cultura di responsabilità, sicurezza e comunità”.