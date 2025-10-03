Cefalù per Gaza: manifestazione pro Palestina promosso dal collettivo per la pace

Lo scorso 26 settembre 2025, dopo la mobilitazione nazionale del19 settembre, si è costituito anche a Cefalù il Collettivo per la Pace, gruppo spontaneo di cittadini con l’obiettivo di sensibilizzare sulle drammatiche vicende degli ultimi giorni nei territori palestinesi.

In occasione dell’insediamento è stata indetta una manifestazione a sostegno della Palestina per sabato 4 ottobre alle ore 17.30.

Il corteo si concentrerà a piazza Bellipanni e da lì sfilerà per concludersi a piazza Duomo.

Si rivolge pertanto un forte appello alla partecipazione da parte degli organizzatori e delle sigle costituenti: “Siamo convinti dell’impossibilità di restare inattivi rispetto alla sistematica violazione dei diritti umani ad opera di Israele nei confronti di un intero popolo. Invitiamo le cittadine e i cittadini, le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati del nostro territorio a partecipare attivamente a tutte le manifestazioni pubbliche che si stanno svolgendo spontaneamente nei 9 comuni del distretto di Cefalù, dichiarano Filippo La Mantia, segretario della Camera del Lavoro di Cefalù, Antonella Domina, segretaria distrettuale della Lega Spi Cgil di Cefalù e Giuseppe Guarcello, segretario provinciale Spi Cgil Palermo.

“Davanti al genocidio dei palestinesi, il movimento sindacale – continuano La Mantia, Domina e Guarcello nella loro dichiarazione ufficiale – non può che affermare in modo unitario il rifiuto della violenza, e rivendicare il rispetto del diritto internazionale secondo il quale tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali, con uguali diritti e dignità. All’iniziativa aderiscono lo Spi Cgil Palermo, La Camera del Lavoro zonale di Cefalù, la Lega Spi del distretto sociale di Cefalù, la Camera del lavoro di Caltavuturo, la Camera del lavoro CGIL di Isnello e la Camera del lavoro CGIL di Caccamo.

Barbara De Gaetani