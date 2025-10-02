Giornale di Cefalù: il Presidente Mattarella a gennaio nella città di Ruggero

Annuncio ufficiale: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cefalù. Grazie mons. Crispino Valenziano: l’intervento del prof. Filippo Cucinotta. La mia vita nella scorta del giudice Giovanni Falcone: intervista a Francesco Mongiovì. Medicina. Una “due giorni” sulla riabilitazione intensiva, ne parliamo con il dott. Alberto Castiglione. Mezza maratona “Perla del Tirreno” quest’anno previste tante novità: nostra intervista a Pietro Saia.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1859 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 2 ottobre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo ((https://youtu.be/21YjnRrB1KQ). Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.