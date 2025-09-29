Termini Imerese, ex Blutec: Pelligra conferma impegno su logistica e porto

L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha ricevuto oggi dalla società Pelligra Group una relazione illustrativa sull’ex stabilimento Blutec di Termini Imerese. All’incontro erano presenti i rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali, del Comune e i commissari straordinari.

«Un documento – afferma Tamajo – che offre un quadro chiaro della situazione e permette di definire i prossimi step. Pelligra Group ha dato ulteriori conferme sul proprio impegno e ha garantito di voler lavorare anche sulla logistica, utilizzando il porto di Termini Imerese e le connessioni con la zona industriale. Si tratta di un segnale importante per il futuro del sito e per la sua integrazione con le infrastrutture del territorio. Ora occorre procedere con il piano industriale, che il governo nazionale e i commissari hanno chiesto come strumento indispensabile nell’ambito dei controlli previsti. Sarà il tassello decisivo per garantire prospettive di sviluppo e occupazione. Il governo Schifani continuerà a seguire con attenzione l’iter in corso, in costante dialogo con tutte le parti coinvolte».