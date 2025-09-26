Cefalù, esce “Amuninni!”: primo numero della Rivista Digitale

È stato lanciato il primo volume della rivista digitale “Amuninni!”, il nuovo prodotto editoriale del progetto “Parramu Sicilianu”, che ha ottenuto il patrocinio dell’Accademia della Lingua Siciliana. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza dell’iniziativa, nata per preservare e diffondere la lingua e la cultura siciliana in un formato accessibile e moderno.

Ciò che rende unica la rivista “Amuninni!” è il suo approccio inclusivo. Sebbene sia scritta in siciliano, ogni termine, proverbio e aneddoto è tradotto e commentato in italiano, spagnolo e inglese, rendendo il patrimonio linguistico dell’isola fruibile a un pubblico globale.

L’autore Gaetano Mocciaro ha commentato: “Il patrocinio dell’Accademia è un grande onore e una conferma che il nostro lavoro di conservazione linguistica è sulla strada giusta. Vogliamo dimostrare che la lingua siciliana è un tesoro vivo, e che, grazie a questo ponte linguistico, può essere riscoperta e apprezzata da chiunque, ovunque nel mondo”.

La rivista periodica è pensata per essere un prezioso supporto didattico per le scuole e un’opportunità per gli appassionati di connettersi con le proprie radici. Il primo volume è disponibile per il download gratuito e senza registrazione, invitando tutti a scoprire un mondo di parole che raccontano la storia e l’anima della Sicilia.