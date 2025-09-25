Incidente A19: sale a 15 il bilancio dei veicoli coinvolti – FOTO

Dalle ore 11 circa, alcune squadre VVF sono impegnate per un incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania direzione Palermo in una galleria tra Termini Imerese e Trabia. Nell’incidente risultano ferite 8 persone, di cui una grave che è stata elitrasportata in pronto soccorso, e ha coinvolto 15 veicoli. Il personale VVF ha estratto alcune persone dai veicoli e messo in sicurezza gli stessi. L’autostrada risulta ancora chiusa nella tratta Termini Imerese – Trabia direzione Palermo, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.