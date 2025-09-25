Incidente sulla A19 in galleria tra Termini Imerese e Trabia: traffico chiuso in direzione Palermo, coinvolti undici veicoli

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, all’interno della galleria Camercia 2, subito dopo Termini Imerese e poco prima dello svincolo di Trabia.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Inizialmente non si conoscevano né il numero dei veicoli coinvolti né le condizioni degli occupanti.

Aggiornamento Anas – L’autostrada A19 è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Palermo all’altezza del km 22, nel territorio di Trabia (PA). La circolazione è temporaneamente deviata in uscita allo svincolo di Termini Imerese, con rientro in autostrada a Trabia. Nessuna limitazione, invece, sulla carreggiata in direzione Catania.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti undici veicoli. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.