Incidente sulla A19 in galleria prima di Trabia: intervento di Polizia Stradale, 118 ed elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, all’interno di una galleria poco prima dello svincolo di Trabia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia stradale, i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Al momento non si conosce ancora il numero dei veicoli coinvolti né le condizioni delle persone che si trovavano a bordo.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Per agevolare il traffico e mettere il tratto in sicurezza, i mezzi, su indicazione e controllo della Polstrada hanno cambiato senso di marcia nella medesima carreggiata così da poter uscire in tutta sicurezza allo svincolo di Termini Imerese.