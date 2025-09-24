Giornale di Cefalù: intervista al capogruppo consiliare di “Innoviamo Cefalù” Carmelo Greco

L’attività di controllo e le segnalazioni piccole e grandi del gruppo consiliare di minoranza “Innoviamo Cefalù”: nostra intervista al capogruppo Carmelo Greco (nella foto). 11° edizione del workshop internazionale di astrofisica con oltre 100 partecipanti da tutto il mondo. Ne parliamo con Melania Del Santo, dell’Istituto Spaziale e Fisica Cosmica e con il giornalista Giuseppe Fiasconaro. Poesie brevi – in giapponese “haiku” – e foto impaginate insieme. Al Bastione “Ogni cosa piccola è bella”, le parole degli autori Palma Civello e Marco Parenti, di Antonio Saporito e Santa Franco.

Giornale di Cefalù – anno 42 n. 1858 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 25 settembre 2025

