Quattro nuovi Presbiteri per la Chiesa di Palermo, tra questi anche il caccamese Giuseppe Giovanni Randazzo

Saranno ordinati sabato 27 settembre 2025, alle ore 10, nella Chiesa Cattedrale, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione dell’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice.

I nuovi sacerdoti sono:

Francesco Causa , Parrocchia San Gregorio Magno di Boccadifalco (Palermo)

Salvatore Pio Greco , Parrocchia Sant’Atanasio di Ficarazzi

Giuseppe Giovanni Randazzo , Parrocchia SS. Annunziata di Caccamo

Giovanni Russo, Parrocchia Maria SS. della Lettera dell’Acquasanta (Palermo)

La Celebrazione Eucaristica sarà trasmessa in diretta streaming sui canali dell’Arcidiocesi (YouTube e pagina Facebook), grazie al supporto dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali – Ufficio Stampa e dell’Ufficio Diocesano per i Servizi Informatici.

Ai quattro giovani va l’augurio da parte di tutta la redazione di Esperonews.