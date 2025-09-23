Campofelice di Roccella, Karate: Orazio Sciortino è il nuovo tecnico che guiderà la squadra regionale al trofeo Nazionale

Dopo la nomina a Responsabile del Centro Tecnico Regionale Esordienti, lo scorso 15 maggio, arriva adesso anche questo prestigioso e impegnativo incarico. Il Maestro Orazio Sciortino (nella foto) di Campofelice di Roccella, Direttore tecnico dell’Asd Club Karate Shotokan Cerda, con sede distaccata anche a Campofelice Di Roccella, dal 28 Settembre al 1 ottobre 2025 guiderà la squadra regionale Fijlkam Settore Karate Sicilia alla 10a edizione del Trofeo Coni Nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia. Il Maestro Orazio Sciortino Cintura 6° Dan Con Ben, 31 anni, ha commentato così la notizia: “Sono onorato di essere stato scelto per questo importate e prestigioso incarico. Ringrazio il Presidente regionale Settore Karate Fijkam Gaetano Farinetti e tutta la Commissione Regionale per la fiducia riposta in me”.