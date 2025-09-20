Termini Imerese, “Geometria aurea: tra il visibile e l’invisibile”: si inaugura al Museo la mostra di Emanuele India

Promossa dal Museo civico di Termini Imerese in collaborazione con BCsicilia si inaugura sabato 20 settembre 2025 alle 18 presso il Museo in via Marco Tullio Cicerone, la mostra dal titolo: “Geometria aurea: tra il visibile e l’invisibile”. L’iniziativa è a cura della storica e critica d’arte Francesca Mezzatesta.

L’esposizione di Emanuele India si presenta come un itinerario estetico e contemplativo che unisce tradizione e contemporaneità, artigianato e filosofia, scienza e spiritualità. Al centro della ricerca dell’artista: la Sezione Aurea, proporzione universale che governa la natura e diventa linguaggio cosmico. Spirali, mandala, punzonature e riflessi d’oro trasformano la materia in luce, in mappe che connettono microcosmo e macrocosmo. Un invito a riconoscere nell’arte il riflesso dell’ordine segreto che regge il cosmo. La mostra rimarrà visitabile fino al 5 ottobre.