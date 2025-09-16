Disincagliata nave NIKI dalla secca Formica di Porticello: VIDEO

Dopo quattro giorni di apprensione, si è finalmente conclusa con esito positivo la vicenda della nave NIKI, rimasta incagliata alle prime luci dell’alba di giovedì 11 settembre sulla secca della Formica di Porticello.

Nella serata di sabato 13 settembre, grazie all’intervento del rimorchiatore SEA DREAM, giunto appositamente dal porto di Trapani, l’unità è stata disincagliata e rimessa in navigazione. L’operazione si è svolta sotto lo sguardo vigile della Guardia Costiera, con la motovedetta CP876, affiancata da un battello dei Vigili del Fuoco e da un mezzo antinquinamento.

La nave, che appare ancora inclinata di circa dieci gradi a tribordo, è stata scortata da una nutrita flotta di imbarcazioni di assistenza e si trova attualmente in navigazione con rotta a est, in direzione Termini Imerese. È verosimile che il convoglio sia diretto proprio presso lo scalo termitano per sottoporre l’unità alle necessarie riparazioni, dopo la falla apertasi nella parte prodiera in seguito all’urto con gli scogli.

Con il recupero della NIKI si chiude dunque un’operazione complessa che ha richiesto coordinamento, tempestività e grande professionalità da parte di tutte le forze impegnate.