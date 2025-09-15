Fede e servizio: Roberto Tristano nuovo Governatore del Serra Club Sicilia-Calabria

Dal primo luglio,è il nuovo Governatore del, che comprende otto club tra Sicilia e Calabria. Palermitano, già presidente del Rotary e attivo nel volontariato, Tristano porta con sé una lunga esperienza nel Serra Club, dove ha ricoperto ruoli locali, distrettuali e nazionali. Il Serra International è un’associazione di laici impegnati a diffondere la cultura cattolica e sostenere le vocazioni religiose. Tra le attività principali, l’accompagnamento dei seminaristi, concorsi culturali e borse di studio per chi non ha mezzi per proseguire gli studi ecclesiastici. «Ho apprezzato l’amicizia tra i soci e la possibilità di conoscere seminaristi e religiosi – spiega Tristano –. La loro fede vissuta con autenticità contagia e rafforza il desiderio di vivere e diffondere il Vangelo». Tra le priorità del suo mandato biennale: rafforzare la collaborazione tra club, diocesi e associazioni cattoliche, promuovere eventi culturali e iniziative di servizio per coinvolgere giovani, famiglie e studenti, e dare maggiore visibilità alle attività del Serra per favorire nuove vocazioni e l’ingresso di nuovi soci. Un incarico che unisce fede, amicizia e impegno sociale, con l’obiettivo di testimoniare concretamente la bellezza del Vangelo. Al dott. Roberto Tristano giungano i migliori auguri per un biennio proficuo e ricco di iniziative che continuino a testimoniare la fede attraverso la cultura, l’amicizia e il servizio.