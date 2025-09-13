Esce il brano “Lu me paisi” dei cantautori Alfred Costello e Baldo Brandi dedicato a Termini Imerese

Esce in queste settimane il brano musicale “Lu me paisi” dei cantautori Alfred Costello e Baldo Brandi dedicato a Termini Imerese. I due artisti hanno scritto anche altre canzoni che affrontano il tema della violenza sulle donne “Poesie d’amore”, un pezzo sulla prevenzione degli incidenti stradali “Vite spezzate”. Molto apprezzate anche le canzoni su Santa Rosalia “Santuzza mia” e “Picciridduzza” sui pescatori isolani.

Nel nuovo brano in dialetto “Lu me paisi”, i due cantautori siciliani citano luoghi e personaggi del paese. È la storia di un emigrante che realizza il sogno di tornare nel suo luogo natio. Gli arrangianti sono di Leonardo Bartolone. Alfred Costello (al secolo Alfredo Daidone), autore anche di pezzi a sfondo sociale, è termitano.