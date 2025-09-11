Nave cargo greca si incaglia sulla secca della Formica nel mare di Porticello

Il mare di Porticello nuovamente all’attenzione della cronaca. A distanza di un anno dalla tragedia del Bayesian, questa mattina alle ore 6,18 circa, la piccola nave Niki, cargo di 45 metri battente bandiera greca, dopo aver trascorso la notte nella rada di Porticello, 18 minuti dopo aver ripreso la navigazione alla volta del porto di Tenes, sulla costa mediterranea dell’Algeria, come evidenziato dal grafico tratto da “marinetraffic.com”, si schiantava contro lo scoglio della Formica rimanendo incagliata. Sono prontamente intervenute le motovedette dell’autorità marittima, per prestare assistenza all’equipaggio e quindi per verificare eventuali fuoriuscite di liquidi inquinanti, che in atto sono assenti, e questo poiché l’urto è avvenuto di prua, parte della nave ove non sono presenti serbatoi di liquidi tecnici per il funzionamento della nave. Si nutrono serie preoccupazioni per il danno verosimilmente arrecato allo scoglio affiorante, caratterizzato da presenza di flora e fauna marina di grande pregio, oltre che di notevole interesse archeologico, meta di appassionati di esplorazioni subacquee.

Francesco Ficardo