Giornale di Cefalù. Turisti: Pochi? Troppi? Questi i numeri ufficiali

I titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù di questa settimana. Turisti. Pochi? Troppi? Questi i numeri ufficiali. Simposio: l’arte è una via per toccare le stelle. I braccianti agricoli, l’Opera San Pasquale, il cannolo del Duomo. Le voci: Domenico Maccarone (nella foto), Rosalba Gallà, Daniele Tumminello, Arianna Attinasi, Gaetano Forte.

videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 28 agosto 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social. Segui Il Giornale di Cefalù su You Tube https://www.youtube.com/@carloantoniobiondo171 – Facebook -https://www.facebook.com/adriano.cammarata.5