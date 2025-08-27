Notti di BCsicilia, Termini Imerese: Himera, si presentano i risultati della campagna di scavo dell’Università di Berna

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” verranno presentati giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21 a Himera, presso il Museo Pirro Marconi, SS 113, Buonfornello km 206, in territorio di Termini Imerese, i risultati della campagna di scavo 2025 dell’Università di Berna. Dopo gli interventi del dott. Domenico Targia, Direttore del Parco archeologico di Himera Solunto Iato, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la relazione della dott.ssa Elena Mango, Archeologa, Docente presso l’Università di Berna, che esporrà i risultati dell’ultima campagna di scavo effettuata in notturna sul piano Tamburini nella città alta dell’antica colonia greca. L’iniziativa è promossa da BCsicilia sede di Termini Imerese e dal Parco archeologico di Himera Solunto Iato.