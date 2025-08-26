Petralia Soprana, al via la 32^ Sagra del Sale a Raffo

Tutto pronto per la 32^ Sagra del Sale che si terrà sabato 30 e domenica 31 nella borgata Raffo di Petralia Soprana. Questa tradizionale manifestazione celebra l’eccellenza del salgemma, un tesoro naturale unico della nostra regione, e offre ai visitatori un’esperienza gastronomica e culturale indimenticabile.

La 32^ Sagra sarà un’occasione per scoprire e degustare le prelibatezze del territorio; inoltre, l’evento, offrirà un ricco programma di intrattenimento con spettacoli per bambini e musica per tutte le età

Ma non solo: la Sagra del Sale proporrà anche quest’anno la mostra sulle lotte contadine e sulla storia del sindacalista di Raffo, Epifanio Li Puma, ucciso dalla mafia del feudo il 2 marzo del ’48.

Un evento da non perdere che celebra le radici, la cultura e le tradizioni della piccola frazione di Raffo ancora viva e operosa. Un’occasione unica per trascorrere un weekend all’insegna del gusto, della musica e del divertimento, in un’atmosfera di festa e convivialità.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Raffo Sport Club in sinergia con il Comune di Petralia Soprana prenderà il via sabato pomeriggio alle ore 18.00 con l’apertura della mostra su Epifanio Li Puma. Seguirà lo spettacolo per bambini Circo balocco e la degustazione di piatti tipici locali come i ceci, la salsiccia e i dolci realizzati dalle sapienti mani delle massaie di Raffo. Non mancherà l’intrattenimento musicale e come sempre la distribuzione del salgemma offerto dall’Italkali che ogni anno collabora con l’Associazione Raffo Sport Club. Anche domenica alle ore 18.30 è in programma lo spettacolo per bambini Il trampolaio matto, la degustazione con intrattenimento musicale e la distribuzione del salgemma.