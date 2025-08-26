Diakite e Russo trionfano al 1° Trofeo Podistico Città di Campofelice di Roccella

Il centro cittadino di Campofelice di Roccella ha fatto da cornice, ieri pomeriggio, alla prima edizione del Trofeo Podistico Città di Campofelice di Roccella, gara sulla distanza dei 10 chilometri, articolata in cinque giri di un percorso molto tecnico, con partenza e arrivo dalla splendida piazza Garibaldi, di forma ottagonale.

A dominare la prova sono stati Soumaila Diakite (ASD Universitas Palermo) e Luana Russo (ASD Sciacca Running), che hanno imposto il loro ritmo sin dalle prime battute, tagliando per primi il traguardo e scrivendo il proprio nome nel neonato albo d’oro della manifestazione.

Nella gara maschile l’atleta del Mali, ormai palermitano di adozione, ha messo subito secondi pesanti tra se e gli avversari, chiudendo con il tempo di 32’02. A seguire i gemelli azzurri di Paceco, Marco e Luca Coppola (Universitas Palermo), giunti in pratica insieme, con Marco classificato davanti a Luca solo per gli annali. Per entrambi il crono di 34’04 Quarto posto per l’ottimo Fabio Cammarata (Sicilia Running Team) in 34’54. Quinto il giovane Fabrizio Arcoraci tesserato per la Podistica Messina, con il tempo di 36’06.

Ancora più netta la vittoria per Luana Russo (Sciacca Running) che ha fermato il crono su 40’31. Quasi sette i minuti di distacco per la seconda, la pur ottima marinella Barbagallo (Archimede Siracusa) in 47’22. Combattuta la terza piazza con tre atlete in 9 secondi. A spuntarla è stata la polacca Ewa Teresa Mielniczek (Walkers Runners Canicattì) in 48’02. Quarta a due secondi Rita Meli (Conca d’Oro Sicilia), quinta l’atleta della Trinacria Palermo, Rita Vernaci (48’11).

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Di Maggio, presente alla manifestazione: «Campofelice di Roccella ha risposto con entusiasmo a questo primo appuntamento podistico. Un successo grazie anche al lavoro dei volontari e della Polizia Municipale. Ancora una volta lo sport si è rivelata un’occasione di promozione e di crescita per tutta la comunità».

All’arrivo, emozionato il vincitore Diakite: «Sono contento di questa vittoria, rientravo da un infortunio che mi ha tenuto lontano dalle gare per un un paio di mesi, e tornare con questa forma è stato importante.

Sorridente anche Luana Russo, che ha ribadito i suoi obiettivi stagionali: «Questa gara è stata un ottimo test in vista della Maratona di Ravenna in autunno. Le sensazioni sono state positive, il percorso non era facile e poi mi sono divertita».

Il Grand Prix Regionale proseguirà domenica 7 settembre con la 4ª Mazara 10 Fast, in programma a Mazara del Vallo e organizzata dalla Polisportiva Team Francesco Ingargiola.

Classifica maschile (Top 5)

Soumaila Diakite (Universitas Palermo)– 32’55 Marco Coppola (Universitas Palermo) – 34’04 Luca Coppola (Universitas Palermo) – 34’04 Fabio Cammarata (Sicilia Running Team) – 34’54 Fabrizio Arcoraci (Podistica Messina) – 36’08

Classifica femminile (Top 5)