Bompietro, cerimonia di benvenuto ai cittadini stranieri che hanno acquistato casa nel paese

Si è tenuta nella sala consiliare del comune di Bompietro, una cerimonia speciale per dare il benvenuto ai cittadini stranieri che hanno recentemente acquistato casa nel territorio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale insieme all’agenzia immobiliare Madonie House e all’architetto Santo Librizzi, con la collaborazione dell’associazione La Livella, ha voluto celebrare l’apertura e la fiducia verso il futuro della comunità. Durante l’incontro, ai nuovi residenti sono stati consegnati dei crest con lo stemma del comune, simbolo di appartenenza e accoglienza. “Chi sceglie di vivere a Bompietro – ha detto il sindaco Pier Calogero D’Anna – non trova solo una casa, ma un luogo dove il tempo ha il sapore delle cose genuine, dove l’aria è pulita, i volti sono familiari e l’umanità è al centro di tutto”. La cerimonia, ha anche sottolineato l’importanza della presenza di cittadini stranieri come risorsa per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri siciliani, promuovendo un modello di convivenza inclusiva e valorizzando l’entroterra come luogo da riscoprire e vivere.