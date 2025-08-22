Pippo Oddo presenta a Villafrati il libro di “Le tante vite di un sogno incompiuto. Riflessioni autobiografiche”

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 17:30, presso i Giardini della Biblioteca “Salvatore Raccuglia” nel Complesso Monumentale Baglio di Villafrati, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Pippo Oddo, edito da Navarra Editore: “Le tante vite di un sogno incompiuto. Riflessioni autobiografiche”.

Già accolto con grande partecipazione di pubblico in occasione della presentazione del 27 aprile scorso alla “Via dei Librai” di Palermo, il volume ha suscitato l’interesse di lettori e studiosi, anche a livello nazionale e internazionale. L’autore, noto sindacalista, storico e studioso della cultura del territorio, ha raccolto in quest’opera il bilancio di una vita di impegno civile e intellettuale.

«Il mio lavoro – dichiara Pippo Oddo – è un po’ il mio testamento ideale: il racconto di una vita di impegno civile e culturale, volta al miglioramento del bene comune, in una raggera crescente di interessi che spaziano dal quartiere periferico di Villafrati – dove sono nato – fino alla dimensione europea e planetaria.»

La presentazione a Villafrati assume un valore particolarmente simbolico: è infatti il paese natale dell’autore, luogo che ha forgiato la sua visione del mondo, ispirata dai valori della civiltà contadina e dalle lotte per la giustizia sociale e la terra. Oddo ricorda le sue radici familiari e l’eredità risorgimentale del bisnonno mastro Ciccio il sellaio, repubblicano e portabandiera della rivolta guidata da Francesco Bentivegna nel 1856.

Alla domanda “Cosa rappresenta Villafrati per te?”, Oddo risponde:

«L’alfa e l’omega. Lì ho visto per la prima volta l’alba e il tramonto. Lì riposeranno i miei resti mortali.»

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, e della Responsabile della Biblioteca Comunale, Giuseppina Landolina. Dialogheranno con l’autore:

Marco Miceli, Onorina Agnello, Dino Paternostro (giornalista, storico e prefatore del libro) e Domenico Gambino. A coordinare l’incontro sarà Marco Miceli.

È inoltre prevista la presenza dell’editore Ottavio Navarra. La serata si concluderà con la lettura di brani scelti, a cura di Liliana Sinagra, Enrico Lodovisi e Giustina Guttilla.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Villafrati (su delibera unanime della Giunta), si inserisce in un percorso culturale che ha già visto una prima tappa a Campofelice di Fitalia, con il saluto del Sindaco Pietro Aldegheri.

Un’occasione preziosa per riflettere, tra memoria e futuro, sul valore dell’impegno civile e sulla necessità di continuare a lottare per la libertà, la giustizia sociale e la difesa del territorio.

Mario Liberto