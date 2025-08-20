Rimpatriata per i 40 anni della sezione B classe 1980/85 del Liceo scientifico Nicolò Palmeri di Termini Imerese

Nella serata di martedì 19 agosto, presso la sala ricevimenti La Fenice di Trabia, si è svolta la festa per il 40° anniversario della sezione B del Liceo Scientifico “Niccolò Palmeri”, di Termini Imerese classe 1980/85.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ex studenti che, dopo quattro decenni dal diploma, hanno scelto di ritrovarsi per condividere ricordi, aneddoti e momenti di convivialità. In un clima di festa e di emozione, i partecipanti hanno ripercorso le esperienze vissute sui banchi di scuola, testimoniando la forza dei legami nati in quegli anni.

La serata, arricchita da musica e intrattenimento, ha rappresentato un’occasione speciale non solo per rinnovare le amicizie, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità scolastica che continua a lasciare un segno nel territorio.

Santi Licata