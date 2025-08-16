Addio Pippo Baudo, lo storico presentatore siciliano è morto a 89 anni

Si è spento a Roma all’età di 89 anni Pippo Baudo, autentico simbolo della televisione italiana. Volto amatissimo dal pubblico, ha segnato oltre mezzo secolo di storia dello spettacolo, conducendo tredici edizioni del Festival di Sanremo e programmi di enorme successo come Canzonissima e Domenica in.

La notizia, appresa dall’ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. Con lui se ne va una delle figure più popolari e rappresentative della cultura televisiva italiana.