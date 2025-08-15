Gangi, Notte bianca il 16 agosto: tra musica, spettacoli e divertimento

Strade e piazze di Gangi per una notte (quella di sabato 16 agosto) si trasformeranno nel palcoscenico di una grande festa estiva. Un susseguirsi di eventi culturali, musicali ed esibizioni artistiche.

Al via “La notte Bianca”. La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale ed è uno degli avvenimenti clou del cartellone estivo di Gangi. Lo start è previsto per le ore 21,30, in piazzetta Giuseppe Fedele Vitale, con animazione per i più piccini tra gonfiabili, mascotte e zucchero filato (curata da Albero Azzurro). Sempre alle 21,30, in piazzetta Bongiorno, “Giochi di logica ed enigmistica per bambini” a cura della biblioteca comunale “Santo Ferraro”.

Alle ore 22,30 in contemporanea si svolgeranno: in piazza del Popolo “Zucchero Tribute Band – omaggio a Zucchero Fornaciari “Dune mosse” in concerto con la partecipazione di Mario Schilliro’ (storico chitarrista di Zucchero); in piazza San Paolo “Si Canta e si Balla” con Calogero Migliore e in Viale delle Rimembranze (chiosco) “Carmelo e la sua fisarmonica” – liscio in piazza. Prevista anche animazione musicale in piazzetta San Giovanni. Alle 22.45 piazzetta Zoppo di Gangi ospiterà il concerto dei “Sirah live”.

E poco dopo la mezzanotte tutti pronti a ballare con i successi musicali degli anni novanta. Piazza del Popolo accoglierà l’atteso evento “Radio Time 90 Dance Show”. Si chiude alle 3.30 del mattino con i “Mayhem Squat – Dj set” in piazza del popolo e la mega spaghettata (a cura della Proloco) in piazza Vittime della Mafia.

Durante la serata previsto street food e illuminazione artistica. Saranno visitabili, sino a notte fonda, la chiesa della Badia, palazzo Bongiorno e il polo museale di palazzo Sgadari.

“Abbiamo cercato di assecondare i gusti di tutti proponendo un programma variegato – hanno detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Stefano Sauro – la Notte Bianca è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate gangitana, evento rilevante che va oltre i confini del Comune stesso perché iniziative come questa, che arricchiscono ulteriormente l’offerta culturale, diventano patrimonio di un territorio che rafforza così non solo il circuito turistico ma valorizza anche i luoghi”.

Per tutta la notte è previsto il servizio navetta tra la parte bassa dell’abitato e il centro storico. Partenze con orario continuato da via Nazionale davanti “Bar U Specchiu”.