Termini Imerese, dopo 2 anni lascia il porto la nave della droga

Oggi dopo due anni e un lungo contenzioso la nave Plutus ha lasciato il porto di Termini Imerese. Dopo aver liberato la banchina la nave è arrivata per una breve sosta al porto di Palermo, in attesa di essere affidata ad un armatore. A bordo, nel 2023, è stato trovato un carico di cocaina di 5 tonnellate uno dei più grossi carichi di droga mai sequestrato in Sicilia. La nave cargo battente bandiera di Palau era stata intercettata dalla guardia di finanza nel 2023. Da allora dopo il sequestro, le indagini e 15 arrestati è rimasto in banchina al porto.

Per il comitato termitano città porto una giornata che deve segnare il rilancio dell’infrastruttura. “L’allontanamento della Plutus non è da considerare un regalo, bensì un atto dovuto alla dignità della città e del suo porto – dicono i rappresentanti del comitato -. Ora, quello che chiediamo, e su cui vigileremo, è il rispetto delle decisioni deliberate dall’intero consiglio comunale. E cioè che nessuna nave dovrà attraccare al molo Veniero. Il consiglio comunale ha stabilito di destinare tutta la parte a riva della banchina ad usi pubblici, quali parco urbano, passeggiate lungomare, servizi per il tempo libero, e auspichiamo che ciò sia realizzato nel più breve tempo possibile. Questo di oggi rappresenta soltanto un primo traguardo raggiunto”.