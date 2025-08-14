Autostrada A19. Grave incidente all’altezza di Trabia: auto si ribalta in galleria, tre feriti

Un grave incidente si è verificato oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, all’altezza di Trabia. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata all’interno di una galleria, provocando il ferimento di tre persone.

L’impatto ha reso necessaria l’immediata chiusura del tratto autostradale interessato, con conseguente paralisi del traffico e lunghe code verso Palermo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno estratto i passeggeri rimasti intrappolati nell’abitacolo, e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti e incolonnamenti per diversi chilometri.