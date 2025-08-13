Montemaggiore Belsito: sessantenni celebrano il loro traguardo

Un incontro tra fede, amicizia e memoria ha segnato la giornata di domenica 10 agosto 2025 per la classe 1965 di Montemaggiore Belsito. Le celebrazioni sono iniziate nella Basilica di Sant’Agata, dove il parroco p. Salvatore Panzarella ha officiato una Messa speciale, occasione per ringraziare e ricordare insieme i momenti vissuti. In tanti hanno risposto all’appello, formando una folta rappresentanza di coetanei uniti dall’anno di nascita e da un legame che il tempo non ha scalfito.

Dopo la cerimonia, il gruppo si è spostato a Termini Imerese per il pranzo sociale al ristorante Moby Dick, tra brindisi, racconti e fotografie che hanno fissato per sempre l’atmosfera di una giornata destinata a entrare nei ricordi più cari della comunità.

Santi Licata

(Foto di Carmela Carruba)