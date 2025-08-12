Grande successo dell’iniziativa “All’alba delle stelle cadenti” promossa da BCsicilia a Santa Flavia

L’orario, non proprio ideale, segnava le 5 del mattino, e il giorno, una domenica del 10 agosto, non tra i più adatti. Eppure, nonostante la difficoltà dell’orario e la data, oltre 100 persone hanno risposto all’invito di BCsicilia e del Comune di Santa Flavia, per vivere insieme un’esperienza unica: l’alba del nuovo giorno, accompagnata dalla musica e dalle danze, nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”.

Nel suggestivo scenario della Caletta di Santa Nicolicchia, i partecipanti hanno assistito alla nascita del sole all’orizzonte, lasciandosi avvolgere dalle note della chitarra del Maestro Francesco Maria Martorana e dalla splendida voce solista di Alba Cavallaro.

L’iniziativa ha preso il via all’alba, quando le prime luci del giorno lentamente prendevano il posto della notte, con i saluti istituzionali di Francesco Busalacchi, Assessore alla Cultura di Santa Flavia, Maria Giammarrresi, Presidente di BCsicilia di Bagheria, Cinzia Carraro, Vice Presidente di BCsicilia di Palermo, e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. A seguire, il gruppo di danzatori guidato da Caterina Giordano e Bartolo Cuccì ha incantato il pubblico con le tradizionali danze popolari, creando un’atmosfera magica.

Assistere al sorgere del sole, con i suoi colori che cambiavano rapidamente, è stato un momento straordinario e ricco di emozione, che ha regalato a tutti i partecipanti una sensazione di connessione profonda con la natura e la cultura locale. Un’esperienza che ha incantato i presenti e che, viste le numerose richieste, è già stata programmata per il prossimo anno.