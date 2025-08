Il cefaludese Calogero Di Carlo nuovo Direttore Generale della Vibonese. Obiettivo: portare la squadra in serie B nel 2028

Il progetto è molto chiaro ma soprattutto ambizioso: portare la Vibonese in serie B nel 2028, anno in cui la squadra festeggerà i cento anni dalla sua fondazione. A parlare è il cefaludese Calogero Di Carlo, nominato dalla dirigenza della squadra calabra nuovo Direttore Generale della Vibonese. Una figura di grande esperienza, che affiancherà il Presidente Fernando Cammarata e il Direttore sportivo Angelo Costa nel nuovo corso tracciato dalla società, con l’obiettivo di dare stabilità, organizzazione e una visione a lungo termine al progetto.

Ma chi è Calogero Di Carlo? Nativo di Cefalù, porta con sé un profilo poliedrico: manager sportivo, dirigente pubblico, formatore. Ha guidato il Real Cefalù nel calcio a 5 dalla Serie C alla Serie A, dimostrando capacità gestionali e progettuali in ambito sportivo. Nel suo percorso, anche importanti esperienze nel mondo accademico e istituzionale. Infatti oltre alla carriera sportiva, Di Carlo vanta un passato da ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e una lunga esperienza come dirigente accademico per l’università telematica Pegaso, dove ha coordinato le sedi nazionali. Forte di una visione integrata tra sport, cultura e sviluppo territoriale, il nuovo DG coordinerà tutte le attività amministrative del club, costruendo una struttura più snella, efficiente e aperta al dialogo con tutte le realtà del territorio.

Il club lo ha voluto come perno della propria ristrutturazione interna, sarà infatti lui a curare i rapporti con le istituzioni, gli sponsor, la tifoseria e i media, puntando su trasparenza, efficienza e un forte radicamento nel territorio.

Nel corso della conferenza stampa, Di Carlo ha parlato di “una sfida entusiasmante” e ha sottolineato la volontà di costruire una squadra di lavoro solida, orientata ai risultati sportivi ma anche alla crescita del club come modello gestionale per tutto il Sud Italia. Ha quindi sottolineato il profondo legame con Piero Muscari, l’editore dell’emittente vibonese Radio Onda Verde.

Il piano dirigenziale del Di Carlo prevede il coinvolgimento diretto della comunità e una trasformazione dello stadio in un vero punto di riferimento identitario per la provincia. Attorno a sé ha già aggregato un gruppo di giovani professionisti, con l’obiettivo di trasformare la Vibonese in una realtà “collettiva, di tutti e per tutti”. Centralità al Sud, sinergia con il territorio e trasparenza nella gestione saranno le basi del progetto.

Per la dirigenza della squadra calabra: “Siamo onorati di aver trovato in Calogero Di Carlo il profilo ideale per questo ruolo strategico – ha dichiarato il presidente Cammarata – La sua visione dello sport come leva di crescita per il territorio si sposa perfettamente con i nostri obiettivi”.

“Non sono vibonese, ma sono un uomo del Sud – ha commentato Di Carlo – e credo nello sport come strumento per generare orgoglio, identità e futuro. Insieme costruiremo qualcosa che renderà tutti i vibonesi protagonisti”.