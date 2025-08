Termini Imerese, passeggiata alla scoperta degli antichi conventi della Città Alta alle Notti di BCsicilia

Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà martedì 5 agosto 2025 a Termini Imerese una passeggiata alla scoperta degli antichi conventi della Città Alta L’appuntamento è a Piazza S. Antonio con inizio alle ore 19,00. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia inizierà la visita che sarà guidata da Antonio Contino, Storico del territorio. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected]

Termini Imerese, grazie alla sua importanza socio-economica, nel corso dei secoli è stata sede di diversi edifici religiosi appartenenti a vari ordini monastici, alcuni dei quali collocati nella parte alta della cittadina, che operarono sino alle leggi eversive del regno d’Italia (1866).

L’itinerario si prefigge di evidenziare le varie chiese/conventi di Termini Alta e la loro storia. Il percorso, inizia da quelle sorte fuori le mura cinquecentesche (S. Antonio di Padova dei Riformati di S. Francesco, 1614) e fuori la cerchia medievale (S. Maria di Gesù-La Gancia degli Osservanti di S. Francesco, c. 1472). L’iter prosegue con quelle intra moenia: S. Vincenzo Ferrer dei Padri Predicatori di S. Domenico (Fine XV sec.), S. Marco delle Clarisse (fine XV sec.), SS. Trinità (o S. Cataldo) degli Ospedalieri di S. Giovanni di Dio detti Fatebenefratelli (fine anni ‘80 del XVI sec.) e, infine, S. Francesco d’Assisi dei Conventuali (c. 1256). Alcune di queste chiese-conventi comprendevano aree a verde, più o meno estese, che servivano da orto per il sostentamento dei religiosi/e, nonchè per la beneficienza agli indigenti. Alcune delle strutture conventuali intra moenia incorporavano antiche torri civiche adattate a campanarie.

Antonio Contino, geologo, dottore di ricerca in Geologia, è esperto di Geologia Urbana e di Geomorfologia Antropogenica. In quest’ultimo ambito disciplinare ha dettagliatamente studiato diversi esempi di forme antropiche, legate a strutture difensive ricadenti nel comprensorio Termini, Cefalù, Madonie, come le fortificazioni castrensi di Termini Imerese e della Roccella (Campofelice di Roccella). Infine, è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni, tra articoli scientifici e di divulgazione, comunicazioni a convegni, libri, report, spaziando dall’ambito delle Scienze della Terra, alla Storia dell’Arte, alla Linguistica, alla Storia della Comprensorio.