Alimena, al via i lavori di consolidamento del centro abitato

Inizieranno a breve i lavori di consolidamento del centro abitato di Alimena, comune delle Madonie. Sarà l’impresa Trasporti e movimenti srl di Catania a eseguire i lavori di messa in sicurezza, come stabilito dalla Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani.

Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato la graduatoria per l’aggiudicazione dell’appalto di poco inferiore a 700 mila euro, con un ribasso del 32,1 per cento. Si avvia cosi a conclusione una situazione di rischio che ha interessato la zona a valle del centro abitato Pasciovalli-Fontanazza. L’intervento consentirà anche la riqualificazione ambientale di tutto il versante della zona sud, inibito alla pubblica fruizione per oltre un decennio, per salvaguardare la pubblica incolumità. Il sito ha la più alta classificazione di rischio e la serie di lesioni e di fessurazioni presenti su abitazioni private e su infrastrutture pubbliche ne sono una conferma.

Gli smottamenti degli ultimi anni hanno causato inoltre danni importanti alle arterie viarie. Tra le cause dei dissesti presenti, la forte acclività del pendio e l’inadeguata regimazione delle acque. Il versante che oggi risulta maggiormente compromesso a causa dello scivolamento del piano fondale è quello compreso tra piazza Cavour e via Burrone, con il cedimento di alcune strutture e il crollo dei muri di sostegno.

Le misure individuate dai progettisti per contrastare lo slittamento verso valle dell’abitato prevedono la realizzazione di due tratti di paratie della lunghezza di quarantotto metri ciascuna sotto la via Filippo Juvara, realizzati con pali in cemento armato ancorati con cordolo di testata. Le barriere verranno posizionate a valle e su terreno incolto, in modo da preservare la pavimentazione della strada.