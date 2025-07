27 settembre Giornata Mondiale del Turismo: celebrazione alla Borsa Globale promossa da Travelexpo a Palermo

Anche quest’anno a Palermo, sabato 27 settembre, si festeggia la Giornata Mondiale del Turismo 2025, presso il San Paolo Palace Hotel. Le celebrazioni avverranno nel corso di una tre giorni che Travelexpo dei Turismi dedica agli operatori turistici del privato e del pubblico. L’appuntamento è per il 26, 27 e 28 settembre nell’ambito dell’itinerario arabo-normanno. Il tema indicato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) per il 2025 è “Turismo e trasformazione sostenibile” che per l’occasione è stato integrato con il payoff “Dalla Sicilia verso la civiltà del viaggio”.

“Un’integrazione suggerita dalla consapevolezza che la diffusione dei turismi nelle diverse declinazioni – spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl Comunicazione e Immagine, che da sei anni organizza l’evento in Sicilia – è ormai talmente ampia da coinvolgere la società intera. Un fenomeno sociale ed economico che va difeso, sostenuto e governato, e non certo colpevolizzato, con azioni innovative, strategiche e condivise. La convention dedicata alla Giornata Mondiale del Turismo vuol essere occasione di riflessione e sensibilizzazione per tutti i soggetti pubblici e privati di buon senso determinati ad avviare azioni responsabili in linea con quella “civiltà del viaggio” auspicata, di cui devono essere protagonisti, le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, le imprese turistiche, ma anche i turisti, siano essi escursionisti, viaggiatori o esploratori, con particolare riferimento al segmento più giovane”. Non a caso, i protagonisti della prima giornata saranno gli studenti delle quarte e delle quinte degli istituti tecnici per il turismo e alberghieri.

In tal senso e perseguendo sempre l’obiettivo dell’allungamento delle stagionalità accanto alla valorizzazione dei turisti lontani dai grandi circuiti turistici, un focus sarà dedicato a Etic-Ecoturismo in comune, l’inedita piattaforma digitale, realizzata dalla Logos, in italiano ed inglese, vincitrice di un bando del Ministero del Turismo, condivisa da Sicindustria ed Anci Sicilia e dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Obiettivo principale è favorire l’internazionalizzazione dei territori, attraverso la valorizzazione delle diverse opportunità offerte dai 361 comuni siciliani a potenziali investitori.

Alla presentazione della piattaforma parteciperanno giornalisti della stampa nazionale ed internazionale oltre che i sindaci dei comuni che, primi tra tutti, hanno aderito, ad ETIC, ad un gruppo di buyer selezionati e che daranno vita ad un workshop con gli operatori turistici siciliani

Ma quest’anno c’è anche una novità per chi è appassionato di grafica o comunque voglia mettersi in gioco: la tradizionale cartolina che viene distribuita ai presenti questa volta potrà essere disegnata da un lettore di Travelnostop.com. Basta compilare il form dedicato (https://forms.gle/CF4Mx7CGoAZnjYkCA) entro il 5 settembre 2025 inviando un file vettoriale in formato orizzontale 10×25 e disegnare la cartolina tenendo a mente la riflessione sul turismo come motore di cambiamento sostenibile accanto al valore etico, culturale e ambientale del viaggio.

Per restare aggiornato sulla Giornata Mondiale del Turismo: https://www.travelexpo.it/gmt-2025