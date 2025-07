“Ninò” del regista Li Volsi vince il Cefalù Film Festival Premio Pino Scicolone

Si è svolta presso il Cinema Di Francesca di Cefalù la finale dell’edizione 2025 del Cefalù Film Festival, importante manifestazione dedicata al cortometraggio internazionale, che assegna il Premio “Pino Scicolone”.

Il festival, nato alcuni anni fa grazie all’impegno della Fondazione Scicolone, preieduta da Antonella Scicolone è stato ideato per ricordare la figura di Giuseppe Scicolone, conosciuto da tutti come don Pino Scicolone. Pioniere nel commercio automobilistico del territorio, fu il primo concessionario Simca a Cefalù e nelle Madonie, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità.

Anche quest’anno il festival ha registrato un enorme successo: ben 3.957 cortometraggi provenienti da ogni parte del mondo sono stati inviati per partecipare alla selezione. Come da tradizione, sono stati 8 i corti premiati, selezionati per la loro capacità di raccontare temi attuali e profondi. Tra le tematiche affrontate spiccano il bullismo, le difficoltà affrontate dalle donne nel mondo del lavoro nei primi del ‘900, e molti altri spunti sociali e culturali di rilievo.

Vincitore del Primo Premio Pino Scicolone il film “Ninò” del regista Michele Li Volsi, film sul tema del bullismo, molto applaudito dal pubblico presente. Presenti, oltre al regista, gli attori protagonista Orio Scaduto ed il giovane Alessandro Renda.

Premiata anche l’avv. cefaludese Maria Pia Restivo quale primo avvocato donna cefaludese ad iscriversi al Tribunale di Termini Imerese, in ricordo del corto proiettato con la storia dell’avv. “Filomena” del foro di Napoli A condurre la serata è stata Katiuska Falbo, affiancata da momenti artistici con le esibizioni di Linda Armetta, Gianni La Rosa e Jane Far.