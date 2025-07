Termini Imerese, ecoballe al porto… e il fetore diventa pestilenziale

Poggiate candidamente sul molo del porto di Termini Imerese non si direbbe, sembrano quasi innocentemente romantiche, ma la realtà è totalmente diversa. Quelle ecoballe, scaricate a centinaia in questi giorni sono pestilenziali, emanano un fetore pestifero. E su Facebook va in scena l’ennesima protesta di chi vive in quella zona o e costretta a recarsi. Parlano di un odore “asfissiante, insopportabile”, “senza esagerare mai sentita una puzza del genere in vita mia”. E dipende come tira il vento a subire le conseguenze saranno gli abitanti che hanno le case nelle vicinanze dello scalo. Protesta di semplici cittadini sono costretti a subire tali vergognose situazione. Triste anteprima di quello che sarà in un futuro ormai prossimo il porto di Termini Imerese.