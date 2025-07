Gangi, dalla Regione 4 mila euro per acquisto libri per la biblioteca comunale

Finanziamento di 4 mila euro per la biblioteca comunale “Ferraro” di Gangi. Dall’assessorato regionale dei Beni culturali della Regione Sicilia sono state stanziate somme per 4 mila euro, si tratta di fondi destinati alla conservazione di beni librari e all’acquisto di pubblicazioni destinati a tutte quelle biblioteche che sono aperte al pubblico. Le somme prevedono l’acquisto di pubblicazione per bambini in età prescolare, ragazzi e novità letterarie.

Altro tassello importante che si aggiunge al lavoro svolto in questi mesi dal comune di Gangi per la nascita e promozione del “Patto per la lettura delle Madonie” anche nell’ottica della candidatura, dei comuni madoniti, a Capitale italiana del libro 2027.

“Ringrazio la regione Sicilia e l’Unità operativa sezione per i beni archeologici, bibliografici ed archivistici diretta dalla soprintendente Selima Giorgia Giuliano – ha dichiarato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – come comune abbiamo scommesso sull’importanza della promozione della lettura anche attraverso la creazione dei patti locali e intercomunali. La lettura – conclude Ferrarello – è un valore sociale fondamentale che stimola la coesione sociale e il pensiero critico di tutta la comunità”.