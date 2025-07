Academy Albatros, Gambero Rosso e Istituto Mursia hanno presentato il corso “Health Food 4.0”

E’ stato presentato presso la sede della Gambero Rosso Academy al Molo Trapezoidale di Palermo, il nuovo corso “Health Food” promosso dall’ITS Albatros Academy di Messina. Numerosi i partecipanti all’evento, che hanno potuto conoscere le peculiarità del percorso direttamente dalla voce di esperti e referenti del settore: Vincenzo Vassallo, vicepreside dell’Istituto Superiore “Mursia” di Carini, sede ospitante del corso, Chiara Pulizzotto, referente della Città del Gusto di Palermo, hanno sottolineato il valore di un’educazione gastronomica che unisce salute e sapore, mentre Mario Puccio, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo e docente Gambero Rosso, ha evidenziato l’importanza dei moduli dedicati alle filiere produttive, alle allergie e intolleranze alimentari, Salvatore Gallina, esperto del mercato del lavoro, ha spiegato come queste competenze facilitino l’inserimento occupazionale, Adele Traina, specialista in alimentazione preventiva, ha approfondito il ruolo del cibo nella promozione della salute pubblica. Per la Presidente prof.ssa Antonina Sidoti: “Questo corso rappresenta per noi una sfida e una missione: reinterpretare in chiave salutistica le straordinarie ricette della tradizione siciliana, in particolare quella palermitana. Parliamo di una cucina che nasce povera ma sapiente, capace di esaltare i sapori con ingredienti semplici e genuini. L’ITS Albatros crede profondamente nella formazione di figure nuove, capaci di innovare senza tradire le radici culturali e gastronomiche del territorio. Il corso Health Food è molto più di un’opportunità formativa: è un investimento nella salute, nella cultura e nel futuro”.

Ha moderato i lavori Francesca Cerami, docente esperta dell’ITS Albatros e presidente dell’Istituto della Dieta Mediterranea.

Il corso “Health Food” rappresenta una proposta formativa innovativa e unica nel panorama regionale: un percorso incentrato sulla cucina salutistica, pensato per rispondere alle esigenze della ristorazione individuale e collettiva, e per valorizzare le nuove frontiere del turismo enogastronomico e dell’olioturismo.

Il percorso prenderà il via a ottobre presso l’Istituto “Mursia” di Carini e si svolgerà in collaborazione con la Gambero Rosso Academy, dove gli studenti parteciperanno a laboratori pratici di cucina e degustazione. Saranno disponibili 25 posti totalmente gratuiti e 10 borse di studio. Al termine del percorso sarà rilasciato un diploma di alta specializzazione non professionalizzante, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, che attesta competenze avanzate in ambito gastronomico-salutistico. Per maggiori informazioni e per effettuare la preiscrizione: www.itsalbatros.it.