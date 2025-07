Ciminna, Club Auto e Moto d’epoca di Bolognetta in visita al Museo del “Gattopardo” guidati da BCsicilia

Il neo Presidente del Club Auto e Moto d’Epoca di Bolognetta Giuseppe Taormina, sodalizio nato nel 2006 con l’obiettivo del recupero e valorizzazione del patrimonio automobilistico della provincia e che conta attualmente circa 100 iscritti, ha scelto di promuovere una serie di iniziative, valorizzando soprattutto i beni culturali ed ambientali.

Nell’ambito del programma annuale alla scoperta del territorio, l’Associazione ha organizzato una passeggiata turistica culturale a Ciminna, sulle tracce del capolavoro di Luchino Visconti “Il Gattopardo”, film tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con la visita alla mostra realizzata da BCsicilia e dal Centro Studi “La Donnafugata del Gattopardo”.

Dopo l’accoglienza nella Sala Consiliare del Comune di Ciminna, il Presidente della sede locale di BCsicilia Giuseppe Cusmano, insieme ai ragazzi del progetto Borghi di Ciminna (Francesca Cuti, Francesca Mauro, Leonarda La Paglia, Maria Giovanna Notte, Vita Priolo, Vita Urso Russo), ha presentato storicamente la cittadina di Ciminna. Prima tappa della visita è stata poi la più grande mostra fotografica dedicata al film “Il Gattopardo”, che racconta i ciak, i personaggi e i fuori scena di uno dei più grandi capolavori del cinema internazionale, prodotto dalla storica “Titanus”, con attori di fama internazionale. A guidare la visita al gruppo è stato il Presidente Cusmano, che ha presentato l’eccezionale galleria di immagini realizzati durante la lavorazione, le “scene” tagliate, la partecipazione “corale” dei cittadini di Ciminna alla sua realizzazione e i cimeli provenienti dal film.

La visita ha suscitato grande curiosità ed interesse che si sono trasformate in tantissime domande e curiosità a cui Giuseppe Cusmano ha saputo fornire adeguate ed esaurienti risposte. La giornata è poi proseguita con la visita ai luoghi del set del Gattopardo dove sono state girate le famose scene del film che hanno avuto come protagonisti attori mitici come Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale.

A conclusione del percorso una passeggiata in via Umberto I° per ammirare l’infiorata realizzata da gruppi ecclesiastici, confraternite e associazioni, in occasione della festa del SS.mo Sacramento.